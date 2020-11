Gerry Scotti dimesso dall'ospedale: cambiamento lampante sul suo corpo dopo il coronavirus, ecco come si presenterà da oggi in tv

25 novembre 2020 a

Gerry Scotti continua a parlare del dramma che ha passato: il coronavirus. Il conduttore di Caduta Libera, dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato, parla dei momenti difficili. "In ospedale ho perso 10 chili. Un paio li riprenderò sicuramente, magari non tutti", ha spiegato in una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Qui Gerry ha ribadito dell'amicizia con Carlo Conti, anche lui ricoverato per Covid nei suoi stessi giorni e con cui intratteneva lunghe conversazioni: “Ci scrivevamo ogni giorno: ‘A te quanti litri di ossigeno oggi?’. Sembravamo i vecchietti del ‘Muppet Show". Un modo, il loro, per farsi forza a vicenda. Intanto la sua presenza è attesa a Tu sì que vales e, nonostante i cambiamenti fisici, Gerry sembra più pronto che mai a tornare al lavoro.

