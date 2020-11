Oggi è un altro giorno, Orietta Berti svela l'incontro più a sorpresa di sempre: "Irriconoscibile"

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

a

a

Orietta Berti incontra Madonna e non la riconosce. Strano, ma vero. La notizia viene fuori nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La Berti racconta quell’incontro avvenuto - casualmente- a Las Vegas. La pop star era senza trucco. “Certo che l’ho conosciuta, ma è stata una cosa molto singolare diciamo. Sono 26 anni che faccio le mie vacanze a Las Vegas perché io in quella città ho degli amici - racconta Orietta al programma di Rai 1 -. Questi hanno un negozio di antiquariato che è il più grande di Los Angeles. Sergei che è un ebreo polacco ed Ezio che è un mio grandissimo amico che ha passato tanto tempo in tv con Paolo Limiti e adesso si è sposato con questo Sergio. Quindi sono tanti anni che vado da loro. Conoscono tante personalità dello spettacolo e fanno tanti cocktails, alcune sono loro clienti. Mi hanno portata in un supermercato d’élite e io avevo voglia di mandarini, ne ho presi un po’, però mi sono caduti tutti per terra. C’era una signora con gli occhiali, si è chinata a raccoglierli. I miei amici mi hanno detto ‘ma sai lei è Madonna’. Io l’ho ringraziata perché è stata gentile. Però era senza trucco e non l’ho riconosciuta. Se non fosse per Ezio che me l’ha detto non avrei capito che era Madonna”.

"Mia madre beveva". Il dramma di Giuliana De Sio: "La persona più infelice che abbia mai visto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.