Belve, Orietta Berti rivela: la follia di Al Bano al suo matrimonio

di
martedì 25 novembre 2025
Belve, Orietta Berti rivela: la follia di Al Bano al suo matrimonio

2' di lettura

Esilarante intervista di Orietta Berti che a Francesca Fagnani ha raccontato aneddoti spassosi, come quando al suo matrimonio a dire il fatidico “sì” fu Al Bano e non suo marito Osvaldo. Ma nello studio di Belve ha rivelato anche alcuni momenti più difficili della sua carriera come il Sanremo del 1967, l’edizione del suicidio di Tenco. Fagnani ricorda il biglietto di addio del cantante in cui spiegò il suo gesto “come atto di protesta per un pubblico che manda ‘Io tu e le rose’ in finale”. “Non ho mai creduto a quel biglietto” ha detto Berti. “Come lo ha vissuto?” ha indagato la giornalista. “Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita” ha confessato Berti. “Come si sentiva?” ha chiesto la padrona di casa. “In colpa, ma non avevo colpe” la sua risposta.

Orietta Berti è poi tornata sul giorno del suo matrimonio. “Osvaldo piangeva come una fontana e lei niente” ha esclamato Fagnani. “Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì” ha raccontato la cantante. “È sicura che sia valido il matrimonio?” ha scherzato Fagnani. “Vocalmente sono sposata con Al Bano” ha risposto con un sorriso Berti.

Belve, Fagnani spopola anche con Urtis

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Belve”) Bel...

Tutto da vedere il momento in cui Fagnani ha fatto il test alla sua ospite sullo ‘slang’ dei giovani rapper e le ha chiesto il significato di parole come ‘ghostare’ o ‘flexare’. “Non lo so, perché con me parlano normale!” ha replicato con un sorriso la cantante. Berti, poi, parla delle sue “ossessioni” e ha spiegato a Fagnani la sua amicizia con Fedez e con Rovazzi con cui la scorsa estate ha litigato, ma “abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonicnella vita. È diventata la mia bevanda preferita”.

Belve, Magnini spiana Federica Pellegrini: "Che persona si è rivelata"

L'occasione per togliersi più di un sassolino dalle proverbiali scarpe è Belve, la trasmissione condot...


