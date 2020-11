Al Bano, debutto per la figlia Jasmine in Rai: dove la vedremo presto e a fianco di chi

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

Jasmine Carrisi è pronta. Carica. Tra pochissimi giorni sarà con suo padre Al Bano a The voice senior, in prima serata su Rai1 con Antonella Clerici. Cresce l’attesa a Cellino, quartier generale del Leone pugliese. Mamma Loredana Lecciso, sempre premurosa, la seguirà da casa con Bido (l’altro figlio della Lecciso e Al Bano). Per Jasmine, che ha iniziato il primo anno all’università di Milano, si tratta del debutto in tv dopo il singolo“Ego”, che sta andando molto bene. Ora per lei è arrivato The voice senior: un grande appuntamento con il pubblico.

Al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti Al Bano torna a parlare. “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice. Ovviamente poi dovrà passare dalla teoria alla pratica, scontrandosi con la realtà del fare, ma penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande”, dice il cantante. Chi conosce bene Jasmine dice che è una ragazza molto determinata. Ha bene in mente cosa fare e non ama perdere tempo. Per questo motivo non lascerà i libri: ora è una matricola, ma sicuramente darà grandi soddisfazioni a papà Al Bano e mamma Loredana (figlia di un ex professore di Lettere che successivamente è diventato medico con la specializzazione in pediatria). “Mio padre, quando eravamo ragazzi, insegnava latino al liceo.Ma di notte, di nascosto da tutti, studiava Medicina. Poi si è laureato ed ha lasciato la cattedra per indossare il camice. A casa non ha mai smesso di fare il professore quando avevamo bisogno di lui al liceo”, racconta Loredana Lecciso a Il Tempo.

