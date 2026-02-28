Sanremo 2026, clamoroso: chi condurrà insieme a Stefano De Martino

Se ne parla da settimane come nome in pole position per raccogliere il testimone da Carlo Conti alla guida di Sanremo: un passaggio che potrebbe avvenire questa sera, in diretta, durante la finale del festival. Stando a rumors sempre più insistenti, Stefano De Martino sarebbe atteso all'Ariston, per un'investitura simbolica da parte di Conti. A creare l'hype è stato questa mattina lo stesso direttore artistico, spiazzando tutti in sala stampa: "Potrei rimanere io... Ho avuto l'autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Lo diremo stasera, ma non troppo tardi", ha promesso Conti. Più che dal palco, lo scambio potrebbe avvenire in platea, ma fino all'ultimo non si escludono sorprese. Finora Conti ha sempre parlato di chiusura di un ciclo, escludendo l'ipotesi di restare solo alla direzione artistica. Tocca a De Martino, ed è ipotizzabile che il volto di Affari Tuoi sia pronto alla doppia sfida di conduttore e direttore artistico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto apprende LaPresse, nel dopo Conti che sarà annunciato stasera nella finalissima di Sanremo, nel Festival del 2027 con Stefano De Martino avrà un ruolo anche Antonella Clerici. Sarà quindi previsto un tandem di tutto rispetto in conduzione? Sarebbe clamoroso, non ci resta altroc he attendere l'annuncio di Carlo Conti.