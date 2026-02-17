Stefano De Martino, voci clamorose sulla sua carriera: nel 2027...

Tornano a circolare con insistenza le voci su Stefano De Martino al Festival di Sanremo. In questo caso l'appuntamento sarebbe per il 2027. Mentre l’edizione guidata da Carlo Conti sta per prendere il via, il prossimo 24 febbraio, il futuro della kermesse è già al centro di manovre e strategie ai piani alti della Rai.
Conti, d'altronde, ha ribadito più volte che il prossimo anno passerà la mano. Ed in questo contesto, su Dagospia, Giuseppe Candela fa sapere che una parte dell’azienda e diversi discografici spingerebbero per un ritorno di Amadeus o per un nome come quello di Antonella Clerici: "Una fetta della Rai e i discografici vorrebbero un ritorno di Amadeus e c’è anche chi vorrebbe puntare su Antonella Clerici".
Ma sempre secondo Candela, la partita per il 2027 sarebbe già indirizzata. L'ad di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, avrebbe scelto di puntare proprio su De Martino, forte degli ascolti di Affari Tuoi: "Non sanno, glielo sveliamo noi, che l’ad Rossi ha già deciso il da farsi per il Festival che potrebbe svolgersi nel pieno della campagna elettorale: puntare su Stefano De Martino". Insomma, staremo a vedere. Di tempo ne manca parecchio...