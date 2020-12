Grande Fratello, ricordate Salvo Veneziano? "Come mi sono bruciato i soldi": un racconto drammatico (e il ruolo della moglie)

03 dicembre 2020 a

Ve lo ricordate Salvo Veneziano, mitico protagonista, ormai 20 anni fa, della prima edizione del Grande Fratello, quando nel 2000 arrivò secondo? Bene, si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Di Più, in cui ha rivelato di essere ancora sposato con Giusy e di essere diventato nonno a 44 anni. Ex pizzaiolo, oggi è imprenditore. Ma non è stato semplice: "Dopo il reality show ero diventato un mostro", premette. Travolto dalla fama e da soldi facili, ha rischiato di perdere se stesso.

"Tutti volevano Salvo del Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le serate. Non ho mai preso meno di quattromila euro per fare due sorrisi, urlare qualche battuta da un palco, firmare qualche autografo e fare finta di bere champagne. Sono sempre stato astemio, mai sballato, mai consumato droghe. La mia droga erano i soldi facili che guadagnavo e le facili conquiste", racconta. Insomma, lui in giro per l'Italia e la moglie in Sicilia con i figli. "Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht. Marchi famosi mi regalavo tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a Siracusa mentre io facevo il single per i locali di tutta Italia", rivela.

Con i soldi messi da parte dalla moglie, nel 2005, Salvo ha aperto a Milano una pizzeria, Il Confessionale. Una volta venduta ha messo su L'officina della pizza, da asporto, diventata poi una catena con diversi punti vendita. Oggi Salvo ne possiede cinque. "Ora prendo dai mille ai duemila euro e Giusy viene con me. Rimpiango i soldi che ho buttato e di non essermi ancora fatto il trapianto di capelli", conclude Salvo Veneziano

