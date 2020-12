Fedez "pedinato e spiato". Qualcuno lo segue in auto, poi lo schiaffo: cosa non torna, il sospetto in Questura

05 dicembre 2020 a

a

a

Pedinato e spiato. Fedez è al centro di un giallo milanese e internazionale. Il sospetto lo sgancia il Corriere della Sera, che ripercorre quanto accaduto giovedì 26 novembre nel lussuoso quartiere milanese di Citylife. Intorno alle 10 e mezza di sera il rapper, marito di Chiara Ferragni, chiama a casa e avverte: "C'è una macchina che mi sta seguendo". Un 39enne calabrese che si presenta come "addetto alla sicurezza" di Fedez a quel punto chiama il 112.

Si muove una volante, che intercetta la Lamborghini da 200mila euro di Fedez e il Suv Bmw che, almeno a detta del cantante e imprenditore musicale, lo sta seguendo. Appena le auto si fermano, Fedez scende minaccioso e si avvicina al "pedinatore". "Chi sei?", e giù uno schiaffo in faccia a finestrino abbassato. Gli agenti riportano la calma: si tratta di un 19enne che si difende dicendo di stare semplicemente tornando a casa. Una volta identificato il giovane, Fedez avrebbe ricollegato tutto: il 19enne "è un investigatore privato - spiega il Corsera -, è armato (ha regolare licenza) e lavora per l'agenzia del padre, società nel centro di Milano. I due non si sono mai visti prima". Ma un amico tempo prima aveva confidato a Fedez che proprio quell'agenzia "stava compiendo indagini sulle sue società all'estero". Per ora nessuno dei due ha sporto querela ma "in Questura vogliono vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia", conclude il Corriere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.