Grande Fratello Vip a Capodanno, lo speciale è un caso a Mediaset. "Federica Panicucci ha reagito male"

Il capodanno di Canale 5 verrà celebrato quest'anno insieme agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, la trasmissione di Alfonso Signorini. Questa programmazione però sembra non andare giù a Federica Panicucci, che negli ultimi anni ha fatto compagnia ai telespettatori la notte del 31 dicembre con il suo Capodanno in musica. Tra l'altro la conduttrice aveva riconfermato il suo show a novembre, ma evidentemente poi qualcosa è andato storto. "A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronti uno dei suoi sobri look", si legge su Dagospia. Secondo alcune indiscrezioni, la scelta è dipesa soprattutto da una questione di soldi ma anche di sicurezza, vista la pandemia da coronavirus in corso. Con la messa in onda del GfVip, i costi vengono notevolmente abbattuti dato che i protagonisti sono ben reclusi nel bunker di Cinecittà. Il 31 dicembre, comunque, il reality di Signorini dovrà vedersela con L’anno che verrà, la trasmissione condotta da Amadeus, in onda su Rai 1. Uno show con tanti ospiti e cantanti che ha sempre vinto in passato la sfida degli ascolti tv. Chi avrà la meglio quest’anno?

