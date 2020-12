Loredana Bertè, la confessione terrificante sul padre: "Presa a calci e pugni in obitorio, mi fece cadere nella bara di Mimì"

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

a

a

Quella di Loredana Bertè, uno dei volti di The voice senior, è una vera confessione choc. Cala il gelo, tutti senza fiato. In un’intervista al settimanale Nuovo tv, la storica e amata cantante, si apre confessando tutti i segreti. È torna a parlare di un rapporto conflittuale con suo padre. “Mi ha preso a calci e pungi nell’obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con Mimì”, dice al settimanale Nuovo Tv. La famosa cantante confessa il dramma vissuto con suo padre, che descrive come un uomo molto violento. “L’ho visto massacrare mia madre di botte a sangue nell’ottavo mese di gravidanza. Ricordo le mattonelle del bagno sporche. Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno”, dice la Bertè che sta spopolando nel programma del venerdì sera di Rai1. Ora Loredana è in perfetta forma fisica: ha perso ben 12 chili grazie a una dieta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.