Striscia la notizia, Valerio Staffelli e la gamba stritolata dal taxi di Roberto Bolle: "E sapete cos'ha fatto dopo?"

11 dicembre 2020 a

a

a

I secondi di terrore (e dolore) di Valerio Staffelli al centro dell'ultima puntata di Striscia la notizia, su Canale 5. L'inviato storico di Antonio Ricci ha spiegato ai telespettatori l'increscioso incidente davanti a casa di Roberto Bolle, a cui avrebbe dovuto consegnare il Tapiro d'oro.

"Staffelli trasferito in ospedale". A Striscia un tragico epilogo: ecco cosa è successo

"Ero davanti a casa di Bolle – racconta Staffelli – avendo anticipato l’arrivo del ballerino che era a bordo del taxi. Inizialmente sono stato bloccato dal portinaio. Poi il taxi, con l’intento di avvicinarsi il più possibile all’ingresso, è salito sul marciapiede e, ahimè, anche sopra la mia gamba. Un Tapiro si può anche non accettare, ma in questo caso c’entra poco: quando vai addosso a qualcuno con la macchina dovresti accertarti delle sue condizioni di salute ed eventualmente chiamare i soccorsi. Invece, non solo ho dovuto chiamarli per conto mio, ma né il tassista né Bolle stesso mi hanno almeno chiesto scusa!". Forse Bolle temeva una brutta figura: Striscia l'ha accusato di aver riciclato per la Prima della Scala in diretta su Rai1 il 7 dicembre una vecchia esibizione, realizzata sempre nel tempio della lirica milanese ma per un altro evento, le celebrazioni del 75esimo anniversario dell'Onu organizzate lo scorso 22 ottobre a New York.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.