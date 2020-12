Vladimir Luxuria, una bomba (molto) intima: "L'omofobo che mi sfotteva e che poi ci ha provato con me"

13 dicembre 2020 a

a

a

Tempo di confessioni, per Vladimir Luxuria, che sgancia una bomba in un'intervista al settimanale Voi. una confessione intima. "È stata una bella rivincita - premette -: persone che in branco, da omofobi, mi dileggiavano e che poi, da soli, ci hanno provato. Io non ho ceduto, mi sembrava di offendere la mia dignità, non ho mai avuto la sindrome di Stoccolma". Ovviamente, Luxuria non fa nomi. Resta però il fatto che degli "omofobi" ci avrebbero provato con lei. Una circostanza che per lei è stata, come detto, "una bella rivincita", soprattutto dopo gli anni della gioventù, quando a causa della sua identità sessuale aveva subito offese e soprusi. Nella stessa intervista, inoltre, Luxuria conferma una voce girata qualche tempo fa relativo a un giovane scenografo: "Un flirt c’è stato e non ci trovo nulla di male in un bacio o nell’essere fidanzata e innamorata", ha concluso Vladimir Luxuria.

"La seconda volta che lo fate". Razzismo a Tale e quale show? Conti sotto accusa, un caso politico in Rai | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.