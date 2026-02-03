Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria: "Un dolore alla gamba"

"L’ho sentita qualche giorno fa. Mi aveva confessato di avere questo dolore alla gamba, ma che non aveva tempo di andare a farsi controllare": Vladimir Luxuria lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ricordando la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, scomparsa ieri, lunedì 2 febbraio, in seguito a un malore. La professoressa, 78 anni, attiva per anni nel campo dei diritti dei più fragili, ha dedicato il suo lavoro e le sue battaglie soprattutto al mondo dell'infanzia.

Grande commozione anche da parte della conduttrice, che con voce spezzata ha ricordato l’eredità più grande della professoressa: "Ha fatto tantissimo per i bambini, era una persona unica". Silenzio in studio, mentre la Balivo cercava di trattenere le lacrime: "Se c’è una persona che veramente amava i bambini era proprio la professoressa Parsi. Sempre stata ospite gratuitamente, il suo era un 'servizio pubblico'. Ogni volta che cambiava il governo, lei andava e diceva che doveva fare qualcosa in più per i bambini. Una persona unica che in questi lunghissimi anni di tv c’è sempre stata". Infine un saluto collettivo alla professionista scomparsa: "Cara prof, ti vogliamo bene. Grazie per tutte le cose belle che hai fatto, grazie per quei bambini che hai salvato".