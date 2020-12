Avanti un altro, "perché evitarlo". Torna Paolo Bonolis, un dubbio nei corridoi Mediaset

19 dicembre 2020 a

a

a

A gennaio torna Paolo Bonolis con Avanti un altro su Canale 5, in tandem ovviamente con Luca Laurenti. Un quiz che mancava tremendamente al pubblico di Mediaset anche se qualcuno avanza qualche dubbio. Sul settimanale Nuovo una telespettatrice scrive a Maurizio Costanzo: "Ha un lato beffardo. Mio marito non vede l'ora che ritorni Avanti un altro e mi costringe a vederlo con lui". Come dire, un mezzo supplizio. Ma Costanzo le fa notare: "Perché evitarlo? Il suo lato goliardico piace e intrattiene". Anche se, suggerisce il giornalista vera e propria colonna nonché memoria storica di Mediaset, Bonolis dà il meglio di sé in programmi come Il senso della vita con interviste curiose e profonde". A differenza di Avanti un altro o Ciao Darwin, però, per il momento non sembra in cantiere il ritorno del talk "serio" di Bonolis.

"Contatto fisico?". Avanti un altro, Bonolis stravolge tutto: brutta fine per le "Bonas"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.