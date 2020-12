Carlo Conti e il dramma-Covid: "Stava per attaccare i polmoni", il momento del terrore

Francesco Fredella 23 dicembre 2020 a

“Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio”: Carlo Conti torna a parlare del coronavirus, questo maledetto Covid che ha colpito anche lui. Il conduttore ce l’ha fatta. E’ guarito. Ma non è stata semplice. Anzi, c'è stato un momento in cui se l'è vista bruttissima. “Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo", racconta al settimanale Oggi. Conti il 26 dicembre tornerà su Rai 1 con Affari tuoi - Evviva gli sposi (un’edizione speciale del famoso quiz di Rai 1). Prima, però, trascorrerà il Natale in famiglia. “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”, ha spiegato Carlo Conti in un'intervista ad Oggi.

