Stella Tennant, morte improvvisa della super top model. Il mistero a 50 anni

Lutto nel mondo della moda: è morta a soli 50 anni Stella Tennant, super top model degli anni 90 e "musa" di Karl Lagerfeld. Nota come la modella "aristocratica" sia per il proprio portamento e stile sia per i nobili natali, la Tennant aveva festeggiato il compleanno solo 5 giorni fa. Sconosciute le cause della morte, definita "improvvisa" dagli ambienti vicini alla famiglia che mantengono però il più stretto riserbo. "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella è stata una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo", è lo stringato e commosso della famiglia della modella britannica, che dopo la carriera strepitosa in passerella si era ritagliata spazio per altre passioni, da quella di attivista sociale al design.

