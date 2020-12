Alba Parietti, la straziante confessione: "Il mio Natale da sola in casa a piangere", il dolore che la tormenta

24 dicembre 2020 a

a

a

Un Natale diverso quello di quest'anno anche per Alba Parietti. La showgirl ha raccontato passerà le festività in compagnia del figlio Francesco Oppini, appena uscito dal Grande Fratello Vip, e della compagna di lui, Cristina. Proprio questi giorni portano un po' di malinconia nella vita della Parietti che, al settimanale Chi, ha confessato: "Il 25 lo passavo da sola nella mia casa ci Courmayeur, dove ero stata spesso con mia madre, a piangere pensando a lei”.

"Mi scrivono che sono una madre di m***". Alba Parietti, l'orrore che è costretta a subire: "colpa" del GfVip

La conduttrice non ha nascosto di pensare ai genitori persi diversi anni fa e ha ricordato di aver trascorso alcune vacanze in totale solitudine: “Ero isolata a guardare il vuoto”. Per questo - è lo sfogo rilasciato al giornale di Alfonso Signorini -. Ho avuto solo il rimpianto di non aver trascorso abbastanza tempo con i miei genitori”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.