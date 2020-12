Jo Squillo, massacro e insulti per questa foto: occhio al dettaglio che le costa il linciaggio

24 dicembre 2020 a

a

a

È bufera social per una foto. A far indignare gli utenti del web è Jo Squillo che pubblica uno scatto dalle Maldive. Qui la cantautrice trascorrerà le sue vacanze di Natale, alla faccia di chi è costretto a rimanere in casa causa lockdown. “Visti i tempi – ha scritto una fan sotto la foto incriminata - trovo il post di cattivo gusto e irrispettoso bei confronti di chi combatte per tutti, di chi si sacrifica per tutti, di chi non viaggia per rispetto di chi non può (cioè tutti) e per la tutela della salute pubblica di tutti. Se poi ci si ammala bisognerebbe avere il coraggio di firmare una carta dove si rinuncia alle cure. Per coerenza”.

x 1 / 6

E ancora, c'è chi arriva a essere anche più duro: “Eh certo.. – aggiunge un altro follower - siamo solo noi comuni mortali a rimanere segregati in casa!”. Insomma, un piccolo scivolone quello di Jo Squillo che gli utenti le hanno fatto pagare caro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.