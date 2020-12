Elisa Isoardi, sapete con chi sta ballando? Clamoroso: la foto che fa schiattare d'invidia Todaro

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

Musica, maestro! Elisa Isoardi torna a ballare. Ma senza Raimondo Todaro, il suo partner a Ballando con le stelle. Ora la conduttrice, che ha compiuto 38 anni da poco, scende in pista con Stefano Oradei (arruolato nella scuderia dei ballerini di Milly Carlucci). E sui social, i due ballano sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life (Bill Medley, Jennifer Warnes): lo storico brano di Dirty Dancing. Sembra un ballo proibito, piccantissmo. Soprattutto la Isoardi potrebbe continuare a ballare. Ma come mai non chiede aiuto a Todaro? Tra loro c’era tantissimo feeling, che ha scatenato per due mesi un vero e proprio gossip. Secondo le malelingue ci sarebbe stato un flirt: loro negano. Eppure sono stati vicinissimo quando lei ha subito un infortunio e lui un’operazione chirurgica per appendicite. Ed è un giallo quello che si consuma negli studi del Foro italico. Intanto, ora la Isoardi sempre serena. Soddisfatta.

