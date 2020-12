Rita Dalla Chiesa, "potrei farlo": l'indiscrezione che terremota Mediaset, per questo ha cambiato agente?

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

a

a

E se nella prossima edizione ci fosse pure lei? Sarebbe un vero colpo e, soprattutto, sarebbe un ritorno a Mediaset in grande stile. La madre di Forum per antonomasia, Rita Dalla Chiesa, potrebbe partecipare al prossimo Grande Fratello Vip. In un’intervista al settimanale Mio la Dalla Chiesa dice: “Potrei fare il Grande Fratello Vip. Ma solo per un motivo: mi piacerebbe giocare in modo sociologico con le altre persone che frequentano la Casa”. Una vera bomba se la Produzione prendesse in considerazione l’ipotesi dell’entrata di Rita nella casa di Cinecittà. E c’è anche un altro indizio che potrebbe portarci lungo questa strada. La Dalla Chiesa ha lasciato Lucio Presta come agente per affidarsi a LaPresse. Ora più che mai potrebbe essere libera di virare verso programmi che, in passato, non ha mai frequentato. Rita è amatissima dal pubblico e il suo buon senso, quell’inconfondibile eleganza - unita ad una sensibilità unica - fanno di lei una donna inimitabile nel mondo della tv. Inizia il conto alla rovescia per il suo ingresso al GfVip? Chissà. Intanto, Rita - donna e nonna modello - racconta a Mio di non voler salutare questo 2020. “Ci ha massacrato, ci ha tolto la libertà di vivere e gli affetti più cari”, conclude.

"Ho portato un regalo". Il ristoratore Momi spiazza anche Giordano: "Ma è per Conte!", premier umiliato in studio | Video

"Sono in ansia". Rita Dalla Chiesa, la dolorosa confessione alla Clerici a È sempre mezzogiorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.