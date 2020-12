Albano Carrisi, Jasmine Carrisi spiazza tutti: "Io a Sanremo in coppia con papà? Perché non lo farei mai"

30 dicembre 2020 a

Dopo The Voice Senior anche il Festival della musica? Jasmine Carrisi a riguardo frena: “Sanremo mi piace tantissimo, ma non penso che lo farei mai al fianco di mio padre, perché la mia partecipazione non sarebbe credibile". Non solo, perché la figlia di Al Bano ha parlato a Novella 2000 di altre partecipazioni come ad Amici e X-Factor. Anche in questo caso la giovane ha subito precisato: “Se non mi fossi chiamata Carrisi, sì…Ma credo che il peso del mio cognome si farebbe fatto sentire troppo".

Per ora sembra dunque che l'unica esperienza tv sia il programma di Rai 1. Proprio in merito a questo. O meglio sui coach, la Carrisi ha voluto spendere qualche parola ammettendo di essersi trovata bene con tutti: “Siamo molto diversi tra noi e questa varietà mi è piaciuta tantissimo". In particolare belle frasi le ha dedicate ad Antonella Clerici: "È stata molto materna".

