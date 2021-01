Amici, "loro sono più...". Arisa, ecco spiegate le risse quotidiane con Rudy Zerbi. L'altro insegnante nel mirino

24 gennaio 2021 a

Ha il cuore al prossimo Festival di Sanremo, ma la testa di Arisa è ancora ad Amici 2020. Intervistata da Repubblica, la cantante abruzzese che è una degli insegnanti del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non nasconde le frizioni con alcuni colleghi nella scuola: "Sono contenta, anche se ho qualche battibecco. Ma Maria è stata bravissima a mettere sul banco punti di vista diversi. Sicuramente quelli di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono più simili". Tradotto: con loro Rosalba Pippa proprio non riesce ad andare d'accordo. Per fortuna che a dare da paciere ci pensa la De Filippi, vero punto di equilibrio di tutto il programma. "Adesso che ho la fortuna di girare intorno a lei ho visto come lavora. Non lascia nulla al caso, è una vera star", conferma Arisa.

