Grande Fratello Vip, Andrea Roncato sbrocca: "Branco di inutili, fanno vedere le p*** senza mutande". Sfogo brutale: nel mirino...

Andrea Roncato un fiume in piena. L'attore questa volta non se la prende solo con l'ex moglie Stefania Orlando, ma con tutto il cast del Grande Fratello Vip. Per la conduttrice televisiva, Roncato riserva parole pesantissime: "Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi in***o", ha spiegato con un post su Instagram. "Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi".

"Quando avevo bisogno per la droga". Andrea Roncato, la badilata estrema su Stefania Orlando: un caso al GF Vip

Ma lo sfogo punta anche alla trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini: "Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la pa****a senza mutande al Festival di Venezia o cose simili - ha proseguito in chiaro riferimento a Dayane Mello e Giulia Salemi -. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao". Frasi di cui la Orlando ancora non è a conoscenza. Proprio nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip la conduttrice aveva assistito alle uscite dell'ex marito e aveva minacciato di abbandonare la casa.

