Grande Fratello Vip, "quando avevo bisogno per la droga". Andrea Roncato, la clamorosa badilata su Stefania Orlando

Andrea Roncato si è difeso dalle critiche sui social, dopo le sue dichiarazioni con l'ex moglie Stefania Orlando concorrente del GfVip, replicando molto decisamente: “Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca***te. È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni, se dicessi tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito”.

"Un grosso problema, il suo amante". Andrea Roncato "ribalta" Stefania Orlando: dalla D'Urso la bomba sul GF Vip | Video

Andrea Roncato non ha gradito infatti le dichiarazioni di Stefania Orlando che durante l'ultima puntata del GfVip, che pur tenendo lei ad un rapporto amichevole con l'ex marito non era più riuscito ad averlo, probabilmente a causa dell’attuale moglie del comico e della sua gelosia. “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia”, ha infine detto Roncato

