Grande Fratello Vip, "periodo nero, usava la bamba". Andrea Roncato e Stefania Orlando, cosa c'è dietro. "Certi livori non si dimenticano"

Roberto Alessi 24 gennaio 2021

a

a

Delle ex? Non si parla mai! Il mio amico Andrea Roncato è andato da Barbara d'Urso e dice che non si aspettava di essere intervistato sulla sua ex moglie Stefania Orlando. Non ci credo, figurati: lei, l'ex, è al Grande FratelloVip. Ora lui è sposato con Nicole, ed è felice. Ma poi arriva da Barbi la zampata, parla dell'ex moglie: «Stefi mi ha lasciato per un altro, altro che cattivo marito». Allora era un periodo nero per Andrea, ne parla lui con me spesso, usava la bamba, la cocaina - il cocco, cosi la chiama - ora ha smesso, ma certi livori non si dimenticano. E fa male.

