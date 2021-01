Fiorella Mannoia, l'indiscrezione: questa roba con soldi pubblici? Un caso politico, nel mirino la Rai

25 gennaio 2021 a

Si avvicina il Festival di Sanremo: salvo imprevisti, il via alla kermesse in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus tra poco più di un mese. E di pari passo fioccano le indiscrezioni sugli ospiti. L'ultima indiscrezione la rilancia Davide Maggio, secondo cui tra i super-ospiti (in prevalenza italiani, in quest'edizione al tempo del coronavirus) dovrebbe esserci Fiorella Mannoia. Insomma, "convocata" a Sanremo dopo il successo del suo programma, La musica che gira intorno. Una Mannoia sul palco in veste di ospite e non di concorrente. Insomma, una Mannoia che dirà la sua. E quali siano gli orientamenti politici della cantante sono noti a tutti: un tempo vicina ai grillini, ora fervente anti-sovranista. E dunque si preannuncia un'ospitata dal sapore un po' troppo politico, pagata ovviamente con soldi pubblici.

