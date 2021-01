Oggi è un altro giorno, "non mi passa neanche per la testa". Fiorella Mannoia, gelo glaciale con Serena Bortone

22 gennaio 2021 a

Una Mannoia è per sempre? A Oggi è un altro giorno su Rai1 Serena Bortone intervista in collegamento Fiorella Mannoia, popolare cantante protagonista anche dello show La musica che gira intorno, sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini. "Pensi mai di sparire come Mina?", le chiede un po' a sorpresa la conduttrice. E la Mannoia, 66 anni, dopo un attimo di gelo ribatte prontamente con una smorfia sul volto: "Non mi passa proprio neanche per la testa, non vi libererete di me così facilmente". Sospiro di sollievo per chi la ama e un brivido di inquietudine, forse, perché poco sopporta le sue sparate politiche. Tant'è, se c'è una cosa che non le si può contestare come artista è la umiltà: "Il confronto vocale con Mina è stato impietoso. Non riuscirei mai a cantare Brava come faceva lei", ma nel suo show, ammette, "ci sono stati momenti emozionanti".

