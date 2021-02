Grande Fratello Vip, "un delinquente". Alda D'Eusanio si becca una querela appena uscita dalla casa: qua la rovinano

08 febbraio 2021 a

"La querelo". Piovono guai sulla testa di Alda D'Eusanio. La presentatrice, appena espulsa dal Grande Fratello Vip, reality su Canale 5, per le inaccettabili accuse al compagno di Laura Pausini ("La crocchia di botte"), rischia di finire in tribunale per un'altra frase sfuggitale nella casa di Cinecittà.

"Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente. Era quello che organizzava i Festival". La D'Eusanio non sapeva ancora che da lì a poche ore sarebbe stata cacciata e sarebbe uscita dalla porta rossa, pare su input di Pier Silvio Berlusconi in persona, furioso per lo scivolone sulla Pausini. Ed è lo stesso Aragozzini, con una lettera a Dagospia, ad annunciare la sua iniziativa legale. Il manager ed ex dirigente Rai parla di "notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta".

"Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche - sottolinea Aragozzini -. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte. Inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour Sanremo in the world a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania".

Insomma, se c'è qualcuno che ha leso la carriera della grandissima interprete calabrese, accompagnata (e affossata) dalla vergognosa nomea di portare sfortuna, quel qualcuno non era Aragozzini: "Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate".

