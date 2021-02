Taylor Mega, dai selfie a un impero: svolta radicale, la nuova vita della bionda (e si mostra così...)

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

Taylor Mega mostra i muscoli, da influecer a imprenditrice. Virata pop... Più di 2,5 milioni di followers. Numeri da urlo: Taylor Mega, influencer e oggi imprenditrice, sta costruendo un impero. Tutto ancorato alla sua immagine. “I miei followers sono una famiglia. “Ho cominciato inizialmente perché sono molto vanitosa. Fare foto mi piace. Poi il pubblico cresceva e con le Instagram Stories, pian piano, sono arrivato ad un numero abbastanza alto. Poi le prime proposte in tv”, racconta a RTL102.5 in collegamento via Zoom.

Da poco, Taylor ha lanciato una nuova sfida. Che sta vincendo. Si tratta di una vera e propria virata imprenditoriale. “Vado orgogliosa della mia nuova linea di fitness. Le motivo, le sprono, chiedo loro di allenarsi con me”, commenta Taylor. “E’ una piattaforma dove ci sono i miei video di allenamento. Tantissime persone si stanno iscrivendo al mio canale”, dice l’influencer. La sua attività di imprenditrice sta funzionando alla grande. Infatti, Taylor punta tutto sulla sua bellezza, ma anche su quell’acume che l'ha portata lontano.

Chi la conosce bene dice che è una ragazza lungimirante, determinata. E, visti i risultati, sembra proprio cosi. Di lei, da qualche tempo, non c’è traccia in tv. Ma gli addetti ai lavori, che la conoscono bene, parlavano di un grande progetto nel cassetto. Et voilà: si tratta proprio di questo: Mega Fitness. La sua virata non è nuova. “Avevo fatto una linea di bikini con mia sorella. Ma la tv, in passato mi rubava molto tempo.

Ci sono dei progetti in futuro, ma non posso dirvi altro”: Taylor che è stata a Dubai di recente per registrare i video per la sua linea di fitness. E tuona: “I social sono un vero lavoro. Occorre studiare le tendenze, diventare opinion leader. Solo in questo modo è possibile costruire”. Intanto, Taylor viene stuzzicata anche sui temi più privati: fidanzata o single? Lei risponde così: “L’amore va benissimo. Sono innamorata della vita”. Gelo.

