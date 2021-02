Sanremo 2021, doppio pesantissimo "no" ad Amadeus: Celentano e Benigni in fuga, caos in Rai

17 febbraio 2021 a

Il Festival di Sanremo, anche se senza pubblico, si farà: dal 2 al 6 marzo la gara tra i big andrà in onda su Rai 1. Ma mentre si avvicina la data di inizio, crescono le difficoltà nel trovare degli ospiti di prestigio. Pare, infatti, come riporta Il Gazzettino, che sia naufragata la trattativa del direttore artistico Amadeus con Adriano Celentano. Secondo fonti vicine alla kermesse, il cantante continua a rifiutare l'invito, anche su suggerimento della moglie-manager Claudia Mori.

Ma non viene meno solo Celentano. Sembra che anche Roberto Benigni abbia declinato l'invito del Festival. Il comico toscano, infatti, non vorrebbe limitarsi a un semplice monologo, altrimenti sarebbe un vero e proprio remake di Sanremo 2020. Benigni aveva preso in considerazione l'idea di partecipare di nuovo alla kermesse solo se con lui ci fosse stato Adriano Celentano. Con il cantante, infatti, si sarebbe potuto costruire qualcosa di inedito e non già visto.

Svanita ogni speranza anche per quanto riguarda Lorenzo Jovanotti, che non sarebbe ancora pronto a sbarcare al Festival di Sanremo. Il cantante è un grande amico dei due conduttori, Amadeus e Fiorello, ma questo non basterebbe a fargli cambiare idea. Con Cherubini, tra l'altro, non c'è mai stata nemmeno una trattativa. "La porta per Lorenzo è aperta", aveva detto Amadeus in conferenza stampa. Pare però che il cantante non abbia alcuna voglia di varcarla. Adesso la Rai e il direttore artistico dovranno pensare a un piano B.

