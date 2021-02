Che tempo che fa, il dramma professionale di Amadeus: "Un Sanremo così? Mai più"

22 febbraio 2021 a

Sarà un "Sanremo storico" ma "ci auguriamo che non si veda più". Amadeus, ospite in collegamento di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha ironizzato con Fiorello sulla prossima edizione del Festival che sarà senza pubblico per l'emergenza sanitaria: "Vogliamo intrattenervi cinque sere, è un Sanremo storico, un Festival così non si è mai visto e ci auguriamo non si veda più. Regaleremo cinque serate di grande musica", assicura il direttore artistico della 71ma edizione del Festival che sottolinea che al centro ci sarà la musica.

Quindi interviene Fiorello: "Vi ricordate l’anno scorso? Siamo andati alla festa di Sorrisi e Canzoni come l’anno scorso ma non c’erano né sorrisi né canzoni. Davanti all’Ariston però c’è la sonda Perseverance che faceva foto. Quando arrivi qui ti devi studiare 75 pagine di protocollo, io arrivato a metà mi sono fermato, preferisco aspettare il film".

Durante la puntata di Che tempo che fa Amadeus ha confermato alcune indiscrezioni uscite sul Festival, in primis che nella prima serata ci sarà come super ospite Loredana Bertè che farà un medley dei suoi successi e presenterà il suo nuovo singolo: "Donne diverse ogni sera più altre punteggiature che racconteranno cose e mondi diversi. Ci sarà Matilda De Angelis, Elodie che farà una performance bellissima, Barbara Palombelli. Cosa farà Fiorello ? Non lo so, non mi dice niente".

Perché "non lo so nemmeno io", ride Fiorello, "perché devo cambiare modo di fare spettacolo, quando salirò sul paco e dirò buonasera capirò. Il nostro pubblico è l’orchestra e ho detto al direttore che sarà il nostro capo claque. La cosa bella è che non sappiamo cosa accadrà… nemmeno a noi due. Ero agitato ma quest’anno è proprio la rassegnazione. Questa è l’ultima volta che ci vedete qui", dice ancora scherzando", ce la metteremo tutta, comunque andrà sarà indimenticabile". Come sempre.

