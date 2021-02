Francesca Lovatelli torna in radio con Filippo Marciano' a Number One

23 febbraio 2021 a

Tutti i mercoledì alle 16,30, su Number One, superstation con frequenze in tutto il nord Italia ascoltabile ovunque con la app o in streaming dal sito, Filippo Marcianò ospita la giornalista Francesca Lovatelli Caetani. Tra gossip, lifestyle, tendenze moda, il dialogo tra i due è sempre ironico, frizzante, in un duetto scanzonato e divertente che non puo’ che strappare tanti sorrisi, senza dimenticare la musica, grande protagonista della radio.

Calabria, Campania, Lazio, Lombardia e USA, e no non sono i luoghi dove potete ascoltare la radio… ma i posti dove Filiipo ha vissuto!!! La radio? Colpa di sua madre quando a soli 4 anni lo portava a parlare in una delle prime radio private della sua Città, Reggio Calabria. Fa lo speaker da…. lasciamo perdere! Si occupa da oltre 20 anni anche di Formazione Aziendale in Comunicazione e Public Speaking. La sua vita? La radio, il palcoscenico e il suo piccolo grande erede!

Francesca è una giornalista, mondana solo per chi la conosce poco, una sportiva rapita al mondo della moda, eclettica e resiliente. Caratterizzata da un Green Think e dall’ impegno nel sociale, autrice SIAE per la sezione musica e tv, opinionista, luxury consultant, organizzatrice di mostre di giovani artisti, creatrice di progetti che uniscono l’arte ai business, è una vera anticipatrice di tendenze, ma odia gli schemi e le classificazioni. Tra i due è stata sin dal primo momento energia ed empatia allo stato puro!

