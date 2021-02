Clizia Incorvaia lascia tutti a bocca aperta: "Vi stupirò". Clamoroso cambio di vita? Novità in arrivo

Francesco Fredella 26 febbraio 2021 a

Clizia word: la Incorvaia lancia un e-commerce. "Dentro una donna sono racchiuse tante donne", dice in un'intervista fiume a RTL102.5 News in collegamento zoom. Tra un paio di mesi sarà tutto on line: il suo nuovo obiettivo è fare moda a basso costo, puntando sulla qualità e sul made in Italy. "In un momento difficile di pandemia tutti hanno pensato che stessi osando troppo. Io sono andata un po' controcorrente: credo nel made in Italy. Ho reclutato molte aziende italiane per realizzare questo progetto", dice Clizia Incorvaia. Per lei adesso la parola d'ordine è moda low cost.

"Troverete di tutto, dai capi a basso prezzo alle scarpe. Bijoux, piccoli gioielli. Non serve l'ostentazione della griffe e del marchio", continua. Secondo Clizia non devono mancare sei tipi di scarpe nel guardaroba di una donna. E allora lei, amatissima dal pubblico di ogni tipo, è pronta a sfoderare tutti una nuova moda che potrebbe per davvero fare le scarpe a tutti. "Non serve spendere molto per essere eleganti e stilosi", puntualizza la Incorvaia. Che racconta per filo e per segno questo nuovo progetto imprenditoriale. "In un momento così difficile ho cercato di coinvolgere quelle realtà meravigliose che erano in sofferenza in questo ultimo periodo", racconta. "In questo modo, con questa ricetta, non ho investito tantissimo ed ho permesso alle aziende italiane di lavorare".

Ora Clizia sta accarezzando pure l'idea di sfoderare un altro asso: prodotti cosmetici e make up. Ma è ancora troppo presto. "Vi stupirò", svela. La sua storia d'amore con Paolo Ciavarro (che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello vip) va a gonfie vele. Ora convivono a Roma e secondo i beninformati al grande passo mancherebbe davvero poco. Per i fan sono i nuovi "Sandra e Raimondo".

