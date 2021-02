Sanremo 2021 senza pubblico e al tempo del Covid? Il sondaggio di Antonio Noto: si può fare la storia della tv

28 febbraio 2021 a

Martedì al via il Festival di Sanremo 2021. Questa vola senza pubblico, a causa della pandemia. Una defezione dolorosa, per Amadeus, ma tant'è: Ariston blindato. La scorsa edizione del Festival si concluse pochi giorni prima che la pandemia da coronavirus deflagrasse ufficialmente anche in Italia. Un anno dopo, insomma, le cose non sono cambiate. Anzi, forse sono peggiorate. Ma forse strapperà un sorriso ad Amadeus e alla Rai un sondaggio proposto da Antonio Noto di Ipr Marketing su Il Giorno, dove si legge: "Oggi, nel nostro Paese, se si dovesse votare pro o contro la manifestazione canora, la maggioranza sarebbe a favore. Scherzi a parte, quest' anno, concetto che va sottolineato con forza, è particolare. Si tratta, infatti, della prima volta che il pubblico è assente per le note questioni legate alla pandemia da Coronavirus". E il pubblico cerca leggerezza, svago, vuole insomma "svuotare" la testa.

Il punto è che una enorme fetta di italiani si dice pronto, secondo quanto riportato dalla medesima rilevazione, a seguire la kermesse: il 61% degli italiani ha "dichiarato che seguiranno la competizione fra i cantanti che inizierà martedì e terminerà sabato. Poi, è chiaro che questo 61% non seguirà assiduamente la tv ogni sera. Ma il fatto che la maggioranza degli italiani, anche in un contesto del genere, sia interessata a seguire il Festival, è un dato da sottolineare". E insomma, certo che magari "non seguiranno assiduamente la kermesse in tv ogni sera", ma tra coprifuoco, zone rosse e chiusure le alternative sono ben poche. Insomma, questo Sanremo ha tutte le carte in regola per scrivere un pezzo di storia televisiva e diventare il più visto e di successo di tutti i tempi, seppur senza pubblico.

Aggiunge sempre Noto: "Del resto, bisogna tener conto che lo share dell'anno scorso superò il 50 per cento, al netto quindi delle preoccupazioni sanitarie. Probabilmente è il contesto particolare cui si accennava prima che rende unica questa edizione. Infatti, il 61 per cento dichiara che comunque sia è stato giusto organizzare il Festival nonostante il clima di preoccupazione che attanaglia in questo difficile periodo gli italiani. Altro dato interessante è il fatto che il 56%, quindi una maggioranza solida, sostiene di condividere la scelta di effettuare il Festival con assenza di pubblico in quanto non si sarebbe potuto fare diversamente. Insomma, se si vuole assistere anche 'da remoto' all'evento non resta che adeguarsi alla situazione", conclude il sondaggista.

