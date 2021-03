Sanremo 2021, il regista brucia la sorpresa ad Amadeus: "All'Ariston...", sconvolgente cambio di programma?

01 marzo 2021 a

Il Festival di Sanremo inizia domani 2 marzo e terrà compagnia ai telespettatori per cinque serate, fino a sabato 6 marzo. Per la prima volta in tantissimi anni, però, l’Ariston – il teatro che ospita la kermesse – sarà vuoto a causa dell’assenza di pubblico. Si è deciso infatti di non correre rischi con la pandemia da Covid ancora in atto. A parlare di questa anomalia è stato il regista del Festival Stefano Vicario.

“La scena è diventata più grande. Questo ci consentirà di non far sentire il teatro vuoto, che è la nostra sfida più grande”, ha spiegato Vicario, che l’anno scorso ha rapito l’attenzione del pubblico con la tecnica dello stacchismo, ovvero le riprese che spesso e volentieri andavano da un punto all’altro alla ricerca di un particolare ritmo.

Evitare che si percepisca troppo la mancanza di pubblico in sala, insomma, è l’obiettivo di chi lavora a questo grande spettacolo. L’unica consolazione, a quanto pare, sarà quella di far lavorare con più tranquillità il reparto riprese, che sarà in grado di provare cose nuove anche per i prossimi anni. “Non nego che, più che mai quest’anno, la regia del Festival sia una sfida, a partire dall’assenza del pubblico all’Ariston. L’orchestra sarà più distanziata e avrà più spazio”, ha continuato Vicario nell’intervista a Tv Blogo.

