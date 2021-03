Sanremo 2021, Orietta Berti prima vittima del coprifuoco Covid: "Cosa ci fa qua?", tre pattuglie di polizia in allerta

02 marzo 2021 a

"Lei chi è? Dove va? E che cosa ci fa ancora in giro a quest'ora?". Orietta Berti s'è sentita fare il terzo grado, ieri sera sulle strade della Liguria tra Bordighera e Sanremo. La cantante, dopo cena, si era recata a Bordighera a ritirare alcuni abiti in vista del Festival che scatta stasera al Teatro Ariston. La cosa è andata un po’ per le lunghe e, come ha raccontato lei stessa a La Vita in Diretta, mancavano pochi minuti alle 22 quando si è rimessa in auto, guidata dall'autista, per fare rientro nella Città dei Fiori.

Qualche chilometro di strada, ed ecco apparire negli specchietti retrovisori i lampeggianti di ben tre pattuglie della polizia, che hanno costretto l'auto della Berti ad accostare e fermarsi. La cantante, al conduttore Alberto Matano, ha spiegato che erano le 22.05. Cioè, che da appena cinque minuti era scattato il coprifuoco e che lei sperava comunque di fare in tempo a tornare senza intoppi. "Lei dove va?", le hanno chiesto i poliziotti, non riconoscendola a causa della mascherina. Lei ha risposto che stava rientrando a Sanremo con alcuni abiti di gala, ha mostrato il suo documento d'identità agli agenti e la cosa è finita lì.

In vista del Festival, misure eccezionali di sorveglianza sono state adottate a Sanremo e dintorni per impedire assembramenti di curiosi e appassionati per le strade della città ligure, al solito stracolme di vip nella settimana del Festival. Oltre che per il rispetto del coprifuoco, come ha potuto constatare la stessa Berti.

