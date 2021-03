Sanremo 2021, Anna Falchi stronca Achille Lauro: "Chi aspettiamo noi donne". Umiliato

02 marzo 2021 a

Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic: sono loro i due ospiti fissi della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Cantante il primo, calciatore il secondo. C’è chi, però, ha già espresso delle preferenze sui due. Tra questi Anna Falchi che, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai 1, ha detto: “Non me ne voglia Achille Lauro, ma noi donne aspettiamo Ibrahimovic, scusate”. Una vera e propria stroncatura.

Non importa, dunque, quale look indosserà Achille Lauro o quale originale coreografia porterà sul palco dell’Ariston. A quanto pare, non è lui l’ospite più atteso e desiderato delle serate della kermesse. La Falchi, comunque, ha rivelato che sta aspettando con trepidazione l’intero Festival di quest’anno. Un Festival complesso e diverso dagli anni precedenti soprattutto per via del Covid e della mancanza di pubblico.

Ma perché la showgirl preferisce l’attaccante del Milan al cantante? Lo ha chiarito lei stessa a La vita in diretta: “Lo trovo la versione fusto di Amadeus, in un certo qual modo si somigliano pure. Io sono più curiosa di quello”. Ad elogiare Achille Lauro, invece, ci ha pensato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta: “E’ un artista con un occhio anche sofferto, ma che attraverso la performance ritrova la vita”.

