Sanremo 2021, tragicomica esibizione di Bugo: ultimo in classifica. E Morgan reagisce così: clamoroso, umiliato ancora

Cala il sipario anche sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2021, che su Rai 1 ha ospitato tra gli altri anche Laura Pausini e Alex Schwazer, oltre a una meravigliosa Elodie in veste di co-conduttrice al fianco dei due mattatori, Amadeus e Fiorello. Cala il sipario ed ecco dunque la classifica. Nella seconda serata la prima piazza va a Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, ed Ermal Meta si aggiudica anche la prima piazza assoluta nella classifica che include la prima serata. Dunque sul podio della seconda serata Irama e Malika Ayane. Il podio assoluto, invece, dietro Ermal Meta vede Annalisa e Irama.

Ma... dov'è Bugo? Presto detto: Bugo, al termine di una prestazione assolutamente rivedibile dal punto di vista canoro e della presenza scenica (per non parlare della giacca marrone oversize) si è piazzato all'ultimo posto in graduatoria, 13esimo, questo per quel che concerne la classifica della seconda serata. Nella graduatoria assoluta Bugo, con la sua E invece sì, si piazza terz'ultimo: alle sue spalle solo Ghemon e poi Aiello in ultima piazza, un'ultima posizione che alla luce della prima esibizione-crisi isterica sarà molto difficile, quasi impossibile, perdere.

Ma, si diceva Bugo: ultimo e terzultimo. Non benissimo, insomma. Anzi malissimo. E così la rete si è ovviamente scatenata, memore di quanto accaduto lo scorso anno con Morgan, la lite e la fuga dal palco, il testo della canzone stravolto, insomma uno dei momenti più iconici, assurdi e indimenticabili nella storia del Festival. E la rete si è scatenata rilanciando meme, commenti e tweet che avevano un unico comune denominatore: chissà come sta godendo Morgan a vedere Bugo arrancare nelle parti bassissime della classifica...

