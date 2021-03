Sanremo 2021, la sconvolgente confessione di Fedez: "Vivo così da mesi, il terrore... Ecco perché ho pianto"

04 marzo 2021 a

L'esibizione sul palco di un Ariston deserto, poi le lacrime e l'abbraccio con Francesca Michielin. Lei e Federico Lucia, in arte Fedez, sono la coppia simbolo del 71esimo Festival di Sanremo. Ormai non è più un segreto l'emotività del rapper, che vive ogni aspetto della sua vita in maniera estremamente passionale, soprattutto quando si tratta della sua vita lavorativa. Il brano presentato in coppia con la Michielin dal titolo Chiamami per nome, sta riscuotendo parecchio successo al Festival della canzone italiana. Tanto che le esibizioni della seconda serata di ieri , mercoledì 3 marzo, non sono riuscite a far scendere il duo di molte posizioni nella classifica provvisoria.

“Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo” ha confidato il marito di Chiara Ferragni in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità” ha risposto con ammirazione la Michielin.

Alcune domande sono sorte anche riguardo alla scelta del nastro bianco collegato alle estremità dei loro microfoni durante l'esibizione. “Due metri esatti. Il senso è che nonostante la distanza siamo uniti. Il bianco simboleggia la pagina bianca, la luce, la rinascita” ha dichiarato la coppia. Perdonata quindi la gaffe di qualche settimana fa, quando il rapper aveva per errore postato un pezzo dell'inedito sul proprio profilo Instagram. Dopo aver rimosso il video incriminato, Fedez ha chiesto scusa alla Michielin, con tanto di mazzo di fiori. Tra i due sembra essere tornato tutto alla normalità, l'intesa sul palco in fin dei conti è palpabile.

