Sanremo 2021, soffiata-Dagospia: dietro a Bugo c'è l'ex ministro. Pare che le loro mogli...

Suo malgrado, un anno dopo la lite sul palco con Morgan, si torna a parlare di Bugo. Suo malgrado perché il suo esordio al Festival di Sanremo nella seconda serata è stato un clamoroso flop: ultimo nella classifica di serata e terz'ultimo in quella generale. Già, il suo brano E invece sì non è stato affatto apprezzato. Performance, in effetti, molto traballante e con parecchie stecche. Un flop che ha scatenato Morgan, che ha ripubblicato online l'intero testo de Le brutte intenzioni, il brano dell'anno scorso nella versione con cui aveva demolito Bugo sul palco, con abbandono di quest'ultimo e conseguente squalifica della coppia.

Ma non solo. Online sono piovuti meme, un vero e proprio diluvio, che avevano per protagonista proprio Morgan, ritratto in varie pose mentre si godeva il tracollo di Bugo. Povero Bugo, insomma: non era protagonista neppure nei meme. Ma il popolo del web, se così lo vogliamo chiamare, è scatenato. Certo, l'artista brianzolo avrà occasione di rifarsi con le prossime esibizioni, a partire dai duetti di oggi, giovedì 4 marzo, ma sembra molto difficile che possa fare strada in questo Sanremo 2021.

E si parla di Bugo anche per una curiosità rilanciata da Dagospia, nella rubrica Sanremo Spia curata da Giuseppe Candela e tutta dedicata a spifferi, curiosità e indiscrezioni che arrivano dalla riviera ligure. E grazie a Dago scopriamo che Bugo gode dell'appoggio addirittura di un ex ministro. "Con E invece sì Bugo è tornato sul palco dell'Ariston, a fare il tifo per lui da casa anche un politico d'eccezione: l'ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano. L'esponente del Partito Democratico conosce molto bene il cantante, i due sono amici, si sono conosciuti grazie alle rispettive mogli che sono amiche da moltissimi anni", rival Dagospia.

