Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e la più intima delle confessioni: "Per la prima volta, quel desiderio". Vita "stravolta"?

Quale futuro per Elisa Isoardi? Cambia tutto nella vita della conduttrice? Dopo l'esperienza in Rai, durante oltre un decennio, la Isoardi sbarca all'Isola dei famosi su Canale 5. E qualcuno ipotizza che possa concretizzarsi una vera svolta nella sua vita televisiva. Per adesso parla dell'Isola dei famosi, il reality tra poco al via e condotto da Ilary Blasi. "Non sarà certo un naufragio. La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita“, racconta la Isoardi in un’intervista per il Corriere della Sera.

“Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria“, continua la ex conduttrice di La Prova del Cuoco. “In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere“, continua. La Isoardi, ex di Matteo Salvini, parla anche del suo rapporto con il cibo dopo La prova del cuoco: "Sono una buona forchetta, ma mi sto preparando psicologicamente anche a quello“. Ora, su Rai1, va in onda la Clerici con un programma di cucina a mezzogiorno.

Ma la ex di Salvini svela un sogno nel cassetto: “In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità". Una confessione pesantissima, quella della Isoardi.

