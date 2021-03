Sanremo 2021, "imprevedibile". Malgioglio va all'Ariston, soprese in vista?

04 marzo 2021 a

Cristiano Malgioglio arriva a Sanremo. Domenica sarà ospite di Mara Venier, nella puntata dedicata al Festival. Cosa possiamo aspettarci dalla Malgy? Di tutto. Potrebbe accadere l’imprevedibile, lo scorso è stato a Sanremo con un brano per Al Bano e Romina. Di lui c’è già stata traccia nei giorni scorsi: sia per le piume di Achille Lauro (le stesse indossate da Malgy nel programma di Chiambretti) e poi grazie alle farfalle di Loredana Bertè. Malgioglio ha avuto il via libera da Mediaset, essendo sotto contratto con il Biscione. Mistero sull’outfit. Stupirà tutti, ma in tono sobrio. Non è uno spettacolo di prima serata.

Anche in questo edizione Malgy riuscirà a stupire tutti con il giudizio pungente alle canzoni del Festival. Quando si parla di musica lui è sempre in prima linea, senza risparmiare nulla. Sicuramente è una delle grandi personalità attese a Sanremo. Sui social, dove Cristiano va fortissimo, ha fatto i complimenti a Amadeus e Fiorello per questo Festival. Sicuramente dalla Venier non darà i voti. C’è qualche cantante che piace molto. Pare che sia pazzo di Gaia, la cantante uscita da Amici di Maria De Filippi. Ci giunge voce che sia pazzo del nuovo brano di Gaia, dalle parole all’arrangiamento. Ma il vero colpaccio è l’arrivo di Malgy dalla Venier. Sarà un vero incontro atteso anche dalla stampa.

