Sanremo 2021, Vittoria Ceretti? Trasparenze estreme e squarci vietati ai minori, a tarda notte Festival da bollino rosso

Incantevole, bellissima. Già, forse in molti ancora non la conoscevano ma si tratta di una delle italiane più belle e ambite al mondo. Si parla di Vittoria Ceretti, la super top-model contesa da tutte le maggiori griffe mondiali, co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti, al fianco di Amadeus e Fiorello. Bresciana, 23 anni, meravigliosa, ha tenuto banco sul palco dell'Ariston, dove ha dimostrato dopo qualche tentennamento iniziale anche una grande personalità. Insomma, promossa a pieni, anzi pienissimi voti.

E poi, certo, Vittoria ha fatto parlare per la sua ammaliante bellezza: pulita, un poco eterea. Ha fatto scalpore quel tatuaggio al fianco del seno, che ha fatto capolino sui teleschermi di mezza Italia quando ha sfoggiato un lungo abito nero con profondissima scollatura. Una specie di riferimento zodicale, un piccolo disegno stilizzato che ha scatenato il popolo di Twitter con le rievocazioni della celeberrima - e sempre presente - "farfallina" di Belen Rodriguez. Insomma, forse molti non conoscevano Vittoria Ceretti ma, per certo, dopo la terza serata di Sanremo non se la dimenticherà più nessuno.

E nessuno la scorderà anche per uno degli ultimi abiti indossati nel corso della kermesse. Ecco che la Ceretti si presenta sul palco così come potete vedere nelle fotografie. Abito total-black dalle trasparenze davvero pericolose e marcatissime. Elegantissima, i capelli tirati e lucidi e un marcato trucco nero sulle palpebre, ecco che il vestito di Vittoria, anche in questo caso dotato di profondissima scollatura, era tutto un gioco di lembi neri e trasparenze. Eleganza e seduzione, insomma con rigoroso e immancabile tacco a spillo. Applausi.

