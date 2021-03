Sanremo 2021, bomba di Dagospia su Elodie: "Bloccata la diffusione delle immagini", su cosa scatta la censura

05 marzo 2021 a

Uno strano caso al Festival di Sanremo. Uno strano caso di cui ci dà conto Dagospia, nella rubrica Sanremo Spia a cura di Giuseppe Candela, tutta dedicata a rumors e indiscrezioni relativi a ciò che accade nella settimana della kermesse in riviera. E uno strano caso è quello che riguarda due delle artiste più quotate e ammirate che hanno preso parte alla kermesse, ossia Laura Pausini ed Elodie. Un caso scottante, stando a quanto si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino.

In una pillola, infatti, ci si chiede: "Come mai i programmi del daytime di Rai1 non hanno potuto trasmettere le immagini di Laura Pausini ed Elodie e sono stati costretti a ricorrere ad alcune foto? La cantante di Solarolo e la conduttrice della seconda serata hanno bloccato la diffusione delle loro immagini in contenitori extra kermesse. Dopo alcune lamentele in pochi hanno ottenuto le immagini ma solo per pochissimi secondi. Signore, siete a Sanremo. Anche meno", conclude Dagospia parlando nel titolo di "sgarbo" ai contenitori di Rai 1. Insomma, "stop" alle immagini anche agli stessi programmi di Viale Mazzini.

E ancora, una curiosa indiscrezione su Aiello, l'urlatore che tante risate ha strappato con la sua zoppicante performance alla prima serata della kermesse con il brano Ora. "La performance di Aiello con Ora al debutto non ha certamente convinto e regalato numerosi meme. Nei corridoi dell'Ariston gira voce che Antonio, suo vero nome, sia molto attento alla sua immagine e che avrebbe cercato di consigliare il movimento delle telecamere durante la sua edizione. Pure regista sul palco, non sarà troppo?", conclude sornione Dagospia.

