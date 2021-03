Sanremo 2021, Fedez demolito da Orietta Berti? "Se uno non sa cantare vada a casa": sfogo brutale e legittimo sospetto

05 marzo 2021 a

Orietta Berti non riesce proprio a digerire l'autotune, un trucchetto che modifica la voce, e chi continua a farne uso durante il Festival di Sanremo. Ieri pomeriggio, 4 marzo, nel corso della puntata di Oggi Un Altro Giorno, riporta il sito davidemaggio.it, la cantante, in gara per la dodicesima volta sul palco dell'Ariston, aveva infatti espresso il proprio dissenso contro chi, nel corso della kermesse canora, usava le tecniche per modificare la voce o coprire le stonature.

La Berti ha detto quindi che sarà pure all'antica per via della sua età ma ha sottolineato che a differenza di tanti suoi colleghi più giovani aveva cantato davvero dal vivo. Una posizione che ha ribadito, con una battuta ancora più forte, anche questa mattina 5 marzo in diretta a Storie Italiane.

In collegamento con la conduttrice Eleonora Daniele, Orietta Berti ha approfittato di un assist di Davide Maggio mentre si parlava del duetto di Fasma con Nesli che ha detto a chiare lettere: “Non mi puoi fare La Fine con l’autotune. Diciamoci anche la verità eh. Infatti complimenti a Orietta Berti per cantare come si deve cantare“.

Quindi la Berti ha risposto, rincarando la dose: "Noi non usiamo dei mezzi sofisticati. Siamo all’antica. Vogliamo le spie, l’auricolare, il microfono normale. Così uno se sa fare, sa fare. Se non sa fare va a casa“.

Un discorso molto trasparente e onesto che ha fatto sorridere i presenti in studio, ma che rimarca la posizione netta di Orietta Berti contro il trucchetto dell’autotune di cui forse si abusa un po' troppo a Sanremo. Che Orietta Berti si riferisse anche a Fedez?

