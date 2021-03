Sanremo 2021, Madame fa esplodere l'Ariston: trasparenze killer, telespettatori in tilt

05 marzo 2021 a

La giuria demoscopica del Festival di Sanremo l'ha piazzata al 22esimo posto, ma Madame conquista Twitter con l'esibizione, clamorosa e potentissima, di Voce nel corso della quarta serata all'Ariston. La giovanissima "trapper", appena 19 anni, dimostra personalità e qualità da vendere con un pezzo intenso, che cresce ascolto dopo ascolto.

E una scelta decisamente provocatoria: quella di presentarsi con un abito molto ardito, elegante e sbarazzino al tempo stesso. Trasparenze strategiche e due capezzoli disegnati, per prendersi gioco dei tabù e delle (finte) polemiche che come da tradizione accompagnano le cantanti in gara sul palco e i loro look.

Nelle serate precedenti molto si era parlato di Annalisa, Gaia Gozzi ed Elodie. E così Madame, idolo della comunità LGBTQ, pensa bene di buttare benzina sul fuoco e vedere l'effetto che fa. Peraltro, come molti notano sui social, la scaletta del Festival ha voluto nel giro di pochi minuti alternarsi quattro artisti esteticamente molto "fluidi" e anticonvenzionali come Arisa, La Rappresentante di Lista e i Coma_Cose, che rompono gli schemi a partire dal modo di presentarsi.

E ancora prima, ecco Achille Lauro che bacia in bocca per pochi secondi il suo fidato chitarrista Boss Doms e duetta con Fiorello en travesti in un medley dei suoi successi sanremesi. Tutta carne al fuoco per chi fingerà di scandalizzarsi, insomma. No, non è un Sanremo per 5oenni.

