Sanremo 2021, Amadeus dice basta: "Non ci sarà un ter". Rai, indizi clamorosi: chi potrebbe sostituirlo al Festival

Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus "non s’ha da fare": alla conferenza stampa quotidiana il conduttore fa una brusca frenata. E dice: "Sanremo non è un programma televisivo, ma un progetto. Se un giorno la Rai vorrà affidarci il Festival di Sanremo per noi sarà una grande gioia. Ma il mio terzo Festival non si farà". Una vera bomba ad orologeria che esplode in conferenza stampa all’indomani dell’ufficializzazione dell'arrivo di Alessandro Cattelan in Rai. Il famoso conduttore è pronto a sbarcare in viale Mazzini dopo anni nella scuderia di Sky e volto (e mente, nelle ultime stagioni) di un programma musicale di grande successo come X Factor.

Il suo arrivo potrebbe essere proprio legato al prossimo Festival di Sanremo. Per adesso si tratta solo di un'indiscrezione. Nulla di più, ma la spifferata gira tra gli addetti ai lavori. Cosa accadrà a stretto giro di posta, quando si inizierà a parlare del Festival 2022? Niente Amadeus-Fiorello. Per adesso. Invece, sembra certo che Amadeus non tornerà all’Ariston. L’ipotesi Alessandro Cattelan, che tempo fa aveva avuto anche l’endorsement di Pippo Baudo, potrebbe realizzarsi per davvero. Sarebbe un vero colpaccio per il conduttore, fresco di arrivo in Rai. Lì, però, potrebbe condurre un programma di intrattenimento e interviste. Magari prima dell’arrivo a Sanremo. Chissà.

