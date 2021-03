Sanremo 2021, Ornella Vanoni pretende un bacio da Amadeus: "Tamponatissimi"

06 marzo 2021 a

Ornella Vanoni è stata una delle ospiti speciali della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021. E che ospite, dato che a 86 anni l’artista milanese ha incantato la platea idealmente piena del teatro Ariston. Al termine della lunga esibizione, che sul finale ha compreso anche Francesco Gabbani - arrivato secondo nella scorsa edizione - Amadeus l’ha definita un “grandissimo regalo” fatto ai telespettatori del Festival.

“A casa sono tanti e li voglio ringraziare”, ha dichiarato la Vanoni che si è poi lanciata in un appello, quello di “seguirci in questo momento che dovrebbe rallegrare un momento così difficile che non sembra neanche avere fine. È molto importante - ha chiosato - aver fatto questa serata comunque”. “Grazie Ornella, ti vogliamo bene”, ha replicato Amadeus.

Prima di lasciare il palco dell’Ariston, la Vanoni ha salutato Fiorello alla maniera pre-Covid, quella dei baci e abbracci che non sono consentiti dai rigidissimi protocolli anti-contagio. “Siamo tutti tamponatissimi”, si è affrettato a dire Amadeus, che poi con un po’ di imbarazzo ha aggiunto: “A Ornella non si dice mai di no”. Poi il conduttore è stato invitato ad avvicinarsi dalla Vanoni, che ha preteso un bacio. Amadeus ha acconsentito, d’altronde lo aveva appena detto: “A Ornella non si dice mai di no”.

