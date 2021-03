Sanremo 2021, "plagio" a scoppio ritardato. Voci molto maliziose su Colapesce e Dimartino

07 marzo 2021 a

Bomba plagio a scoppio ritardato sul Festival di Sanremo? A poche ore dalla vittoria dei Maneskin, un po' a sorpresa, davanti a Fedez e Francesca Michielin ed Ermal Meta, scoppia una polemica su Colapesce e Dimartino, i due cantautori siciliani presentatisi in coppia all'Ariston con l'irresistibile ed elegante Musica leggerissima.

Dati tra i favoriti per la vittoria finale, si sono dovuti accontentare del plauso della critica e soprattutto di una fortissima presenza nelle radio. In rete hanno iniziato a girare insinuazioni su scopiazzature di vario genere: We are the people degli Empire of the sun, canzone tra le più famose di fine anni Duemila (anno di grazia 2008, per l'esattezza), qualcun'altro scomoda sua maestà Julio Iglesias con il tormentone Se mi lasci non vale, altri, forse in maniera più calzante, la gloriosa italo-disco di Alan Sorrenti, fine anni 70.

Insomma, un po' di tutto e di tutti, ma le somiglianze sono semmai umorali (al limite, qualche passaggio nell'arrangiamento che soprattutto nell'incipit avvicina i due siciliani al pezzo degli Empire of the sun), ma a livello melodico siamo dalle parti del pop sofisticato e di classe, volutamente "leggero" e un po' uguale a se stesso, su cui far poggiare un testo semplice solo in apparenza e molto più profondo di quanto si potrebbe aspettare di trovare in una "canzonetta sanremese". Ammesso che questa, nel 2021, esista ancora.

