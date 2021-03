Sanremo 2021, Willie Peyote sfregia Barbara d?Urso: "Ho visto la mia performance da lei, dunque...". Lei lo massacra

08 marzo 2021 a

Dopo aver insultato Francesco Renga - "ha cag*** sul microfono" - Willie Peyote si scatena anche contro Barbara D'Urso. Il vincitore del Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa del Festival di Sanremo, ha attaccato la conduttrice di Live non è la d'Urso dicendo che evidentemente non ha capito il senso del suo pezzo Mai dire Mai (La Locura) se l’ha condiviso sui social, come riporta il sito davidemaggio.it.

"Ieri ho visto la D’Urso che condivideva la mia performance, quindi sono consapevole che non l’abbiano capito il pezzo, questo mi pare evidente. Ma va bene così in realtà", continua il rapper, "fa comunque ridere, il gioco era un corto circuito, se uno viene e si prende in giro è normale che poi qualcuno capisca e qualcun altro no e va bene così". E ancora: "Cosa capiscono gli altri non è così importante, quando pubblichi un pezzo diventa degli altri e ognuno capisce quello che vuole e va bene così fondamentalmente".

Ma facciamo un passo indietro. Domenica sera 7 marzo Barbara D'Urso ha postato sui suoi profili social il video dell'esibizione sul palco dell'Ariston di Willie Peyote con le scritte "Schiavi del Live" e vari emoticon; in realtà il brano recita "Siamo schiavi dell’hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai, riapriamo gli stadi ma non teatri né live". Il cantante, quindi, nel ripostare quella stories su Instagram, ha commentato ironico: "La famosa comprensione del testo", sottolineando il fatto che la D'Urso non abbia capito il senso della strofa. Tant'è, Barbara ha ripostato anche il suo commento. Mettendolo così a tacere.

Poco prima Willie Peyote aveva insultato Francesco Renga, anche lui a Sanremo: "Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag*** sul microfono… o l’ho pensato solo io? Ti dico solo che ad un certo punto sembrava Aiello". Indecente.

